2022/02/08 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على عدد من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة العراقي في البصرة .وذكرت الوزارة في بيان ان, ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة، قامت بإلقاء القبض على (١٦) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ .واشارت الى ان جهود مديرية شؤون الاقامة مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين.مهيبة بالمواطنين، عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".،انتهى2

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