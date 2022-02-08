2022/02/08 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديوهات طريفة للطلبة وذويهم فرحا بانتهاء الامتحانات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dW6ArxDYNjA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديوهات طريفة للطلبة وذويهم فرحا بانتهاء الامتحانات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديوهات طريفة للطلبة وذويهم فرحا بانتهاء الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).