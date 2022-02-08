القبض على متهمين بحوزتهما “كريستال” في بابل

2022/02/08 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مادة كريستال مخدرة في المحافظة.وذكر بيان للقيادة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز سيطرة حلة – ديوانية ، ألقت القبض خلال إجراءات تفتيش الوافدين، جنوبي المحافظة، على مخالف لحيازته حوالي (60 مليغرام) من مادة الكريستال المخدرة امبولة استنشاق وقداحة إشعال […]

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