الولاء التنظيمي .. الأساس في حياة المنظمات

2022/02/08 | 20:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … الولاء او الالتزام التنظيمي Organizational Commitment يحمل العديد من المعاني والمدلولات ، ويعده البعض من أهم العوامل المؤدية لنجاح واستمرارية المنظمات او فشلها باختلاف أهداف واختصاصات وحجم المنظمات ( وزارات ، شركات ، دوائر ، أحزاب ، أي شكل من المنظمات ) ، ومن مظاهره ورموزه ( الوفاء […]

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