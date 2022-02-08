مقتدى الصدر يلتقي إسماعيل قاآني في الحنانة

2022/02/08 | 20:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في النجف.

وذكر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في بيان مقتضب، أنّ "الصدر استقبل الحاج إسماعيل قاآني في الحنانة"، دون الإشارة إلى تفاصيل أكثر.

وسبق أنّ أكّد أطراف سياسية أنّ الصدر رفض مبادرة قاآني لـ "حلّ الأزمة السياسية" التي أطلقها عبر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عقب لقاء جمعهما في أربيل.

ويحاول قاآني، وفق ذات الأطراف، دفع الصدر إلى القبول بمشاركة جميع أطراف الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة عبر مناصب وحقائب وزارية.

وأعلن الصدر، في وقت سابق، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتجميد المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة.

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