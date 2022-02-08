2022/02/08 | 20:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بثلاث كلمات فقط، أشعلت ملكة كابلي، خبيرة الأزياء والموضة السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي، وسط عدد كبير من التكهنات.والكلمات الثلاث كانت “بدأ شهر الحب”، ونشرتها كابلي مع صورة لها وسط باقة ورود حمراء، على موقع تبادل الصور والفيديوهات، أنستقرام”، الذي يتابعها عليه 895 ألف متابع، لتتعدد تعليقات المتفاعلين مع الصورة، بين معبر عن […]

ظهرت المقالة بـ3 كلمات..



ملكة كابلي تثير فضول 895 ألف شخص قبل عيد الحب أولاً على ايرث نيوز.

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