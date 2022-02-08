2022/02/08 | 20:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة سن قوانين تربط ملف اجراء فحص الشباب المقبلين على الزواج للتاكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تدعو لاعتماد اجراء مبكر يحمي الزيجات من "لسموم البيضاء") نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تدعو لاعتماد اجراء مبكر يحمي الزيجات من "لسموم البيضاء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).