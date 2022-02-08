المرور تحدد الفئة العمرية المسموح لها بالقيادة وتضع إجراءات جديدة لمنح إجازة السوق

2022/02/08 | 20:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، الفئة العمرية المسموح لها بالقيادة، فيما أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات جديدة لمنح إجازة السوق.وقال مدير تسجيل الحسينية التابع لمديرية المرور، العميد علي طارش، إن “خطوات الحصول على اجازة السياقة (اول مرة) يتم في البدء سحب مستمسك السائق (الجنسية – وبطاقة سكن – وصورتين فقط) ويتوجه بعدها […]

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