متحدثة بالخارجية الأميركية لـ

2022/02/08 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة" أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على إيجاد سبيل للعودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، مع استئناف محادثات فيينا بشأن عودة كل من طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي.

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