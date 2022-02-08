وزير الخارجية الروسي ونظيره الايراني يبحثان الاتفاق النووي ويدعوان لإحياء الصفقة بأسرع وقت

2022/02/08 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي ،اليوم الثلاثاء، مفاوضات إعادة الاتفاق حول برنامج إيران النووي وإحياء الصفقة بأسرع وقت.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وعبد اللهيان أجريا اتصالا هاتفيا “بمبادرة من الطرف الإيراني”، مضيفة أنهما “تبادلا الآراء بشأن نتائج الزيارة الناجحة للرئيس الايراني، إبراهيم رئيسي، إلى موسكو”، حيث التقى بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، “مؤكدين على الاستمرار في تعزيز التعاون في كافة المجالات بناء على الاتفاقات بين الزعيمين”.

وأفاد البيان بأن لافروف وعبد اللهيان ناقشا “تطورات الأوضاع حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي في سياق المفاوضات المستمرة في فيينا بشأن إعادة عملية التطبيق الكامل للصفقة النووية”.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين “دعوا إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في أسرع وقت ممكن وبشكلها الأصلي المتوازن الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف وعبد اللهيان تطرقا خلال محادثتهما إلى عدد من القضايا الإقليمية.

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