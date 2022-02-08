بارزاني ورئيسة العلاقات في الاتحاد الاوروبي يبحثان احتواء الأزمة السياسية

2022/02/08 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ،اليوم الثلاثاء، رئيسة مكتب علاقات الاتحاد الأوروبي في اقلیم كوردستان ماري باريت، لبحث آخر التطورات في العملية السياسية والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واشار بيان لمقر بارزاني، الى انه تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في العملية السياسية والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واضاف البيان ان خلال الاجتماع شهد ايضا تبادل الاراء حول الحلول للتغلب على العقبات والتحديات امام العملية السياسية في العراق.

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