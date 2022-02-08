التجارة الأمريكية: العجز التجاري ارتفع 1.8% إلى 80.7 مليار دولار في ديسمبر

2022/02/08 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة التجارة الأمريكية ،اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري ارتفع 1.8% إلى 80.7 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول، ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق.

وقالت الوزارة انه تم تعديل بيانات نوفمبر/ تشرين الثاني بالخفض ليبلغ العجز 79.3 مليار دولار، بدلا من 80.2 مليار دولار في البيانات السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز عجزا قدره 83 مليار دولار.

وقفز العجز 27% في 2021 بأكمله إلى 859.1 مليار دولار، وذلك في أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وجاء مقارنة مع عجز بلغ 676.7 مليار دولار في 2020.

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