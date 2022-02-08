المرور تحدد الاعمار المسموح لها بقيادة المركبات

2022/02/08 | 20:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حددت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، الفئة العمرية المسموح لها بالقيادة، فيما أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات جديدة لمنح إجازة السوق.وقال مدير تسجيل الحسينية التابع لمديرية المرور، العميد علي طارش، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “خطوات الحصول على اجازة السياقة (اول مرة) يتم في البدء سحب مستمسك السائق (الجنسية – وبطاقة سكن – […]

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