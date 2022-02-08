إجراءات امنية مشددة لحماية “القضاة” في ذي قار

2022/02/08 | 20:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر امني في قيادة شرطة ذي قار، الثلاثاء، باتخاذ اجراءات امنية مشددة ومعززة لتأمين حماية قضاة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، بعد أيام قليلة من اغتيال قاضٍ في محافظة ميسان.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “شرطة حماية الشخصيات وضعت خطة جديدة لتوفير الحماية اللازمة والتي تمكنهم من اداء مهامهم […]

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