هزته بعنف وقذفته على جدار.. سجن جليسة أطفال فقدت أعصابها بعد بكاء رضيع بعمر 5 أشهر دون توقف

2022/02/08 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر لا يمكن تصوره، مشهد عنيف تكشّف في 19 يناير الماضي.كان الرضيع البالغ من العمر 5 أشهر وشقيقه البالغ من العمر عامين مع جليسة أطفال في الجامعة بينما كان والداهما يعملان.كانت هذه هي المرة الثانية فقط لهما مع جليسة الأطفال بيرتا إيفيلين لوبيز فازكويز، التي أحالها أحد الأصدقاء إلى العائلة، وستكون المرة الأخيرة.

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