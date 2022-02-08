أوكرانيا تكذب CNN: الرئيس لم يلغِ اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية

2022/02/08 | 20:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الأوكرانية إن مزاعم شبكة سي إن إن الأمريكية، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألغى اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، بسبب الخلافات السياسية “منفصل عن الواقع”.وكتب نيكولينكو على تويتر، كان رد فعل على ادعاء نشره أحد مذيعي شبكة سي إن إن، جيك تابر، الذي […]

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