فرنسا تحظر القتل الجماعي لذكور الفراخ

2022/02/08 | 20:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أنه سيتم رسميا حظر القتل الجماعي لذكور الفراخ وأنه أمام المزارع حتى نهاية عام 2022 الحالي للامتثال.وحسب قرار الوزارة “يجب على المشغلين إثبات الامتثال بتركيب معدات تمكن من تحديد جنس الفرخ في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الحضانة من أصل 21 يوما، أو بأي وسيلة أخرى تقدم […]

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