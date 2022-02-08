2022/02/08 | 20:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عقد الاتحاد العراقي بكرة القدم، اجتماعاً لمناقشة تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عقد اجتماعاً في مقره بالعاصمة بغداد لمناقشة تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني.واوضح ان اتحاد الكرة حدد الاسمين ايوب اوديشو وعبد الغني شهد، لقيادة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.واضاف ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يؤجل تسمية مدرب المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يؤجل تسمية مدرب المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).