4 فئات هم الأكثر تعرضاً.. أوميكرون يغزو العراق والصحة تحذر من جديد

2022/02/08 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصحددت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحورات فيروس كورونا.وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزراة ربى فلاح في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "متحورات كورونا تصيب جميع الفئات بشكل عام ولكن الأكثر عرضة للإصابة هم غير الملقحين وكبار السن واصحاب الأمراض المزمنة والذين لديهم نقص مناعي".وتوقعت "ظهور متحورات جديدة في العراق ممكن ان تكون اشد خطورة من سابقاتها في حال استمر عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".وتابعت فلاح، ان "عدم الالتزام بالإجراءات سيضمن بقاء الفايروس وظهور سلالات جديدة "مشيرة إلى أنه "كلما ارتفعت نسب التلقيح فانه سيقل تأثير اي موجة تتعرض لها البلاد سواء كانت الموجة الحالية او القادمة".واشارت إلى أنه "في الموجة الثالثة شهد العراق زيادة بأعداد الملقحين التي ادت إلى انخفاض اعداد الإصابات وخروج البلد من ذروة الموجة تدريجيا".

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