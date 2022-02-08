تصريح جديد من المرور بشأن اجازة السوق والفئة العمرية المسموح لها بالقيادة

2022/02/08 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، الفئة العمرية المسموح لها بالقيادة، فيما أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات جديدة لمنح إجازة السوق.

وقال مدير تسجيل الحسينية التابع لمديرية المرور، العميد علي طارش، إن "خطوات الحصول على اجازة السياقة (اول مرة) يتم في البدء سحب مستمسك السائق (الجنسية - وبطاقة سكن - وصورتين فقط) ويتوجه بعدها داخل المجمع"، مبينا أن "هنالك لجان فحص طبي بنظام وجبتين الصباحية – والمسائية حيث يسحب السائق استمارة مجانية داخل المجمع ويتم الفحص واختبار الخطة والتصوير وبعدها يستلم الاجازة في غضون نصف ساعة". وأضاف، أن "هنالك انسابية عالية في اجراءات الحصول على اجازة سوق داخل المجمعات لاسيما موقع الحسينية"، لافتا الى أن "مديرية المرور العامة ستقوم باجراءات مشددة منها حجز المركبة وغرامة (200) الف دينار لكل من لم يحصل على اجازة سوق".وتابع أن" منح الاجازة ستكون للاعمار من 17 سنة فما فوق، فضلا عن منح اجازة خاصة للمعلقين تصدر من داخل المجمع"، مبينا أن" المديرية باشرت قبل شهرين باصدار الاجازة الدولية داخل مقر مديرية المرور العامة". وأكد، طارش "وجود خطوات جديدة لتقليل الروتين والاسراع في منح الاجازات منها زيادة في الكادر". وبشأن توحيد لوحات المركبات، أكد طارش وجود خطة من قبل مدير المرور العام بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي لتوحيد لوحات المركبة بصورة عامة في جميع المحافظات العراقية وسيتم المباشرة بذلك قريبا". أما بخصوص ملف الاختناقات المرورية، أشار الى أن "مديرية المرور العامة في جانبي الكرخ والرصافة جادة بفتح اكثر من طريق لغرض انهاء الزخم المروري في العاصمة".

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