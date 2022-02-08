الصدر يغرد بعد لقاء قاآني

2022/02/08 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تأكيده على أنه "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية"، وذلك عقب لقائه قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الحنانة.

وقال الصدر في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) انه "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".هذا واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في منزله بالحنانة.

وقال مكتب الصدر الخاص في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يستقبل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الحنانة بمحافظة النجف الأشرف".وكان مصدر سياسي مطلع قد كشف، أمس الاثنين، عن قيام قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني، اجتماعات مكثفة في العاصمة العراقية بغداد من أجل حل الأزمة السياسية، التي تخص تشكيل الحكومة الجديدة.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم) ان "قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني، بتواجد منذ يومين في العاصمة بغداد، وجرى خلال هذا الوقت عقد اجتماعات مكثفة مع قيادات قوى الاطار التنسيقي، من أجل حل الأزمة السياسية، التي تخص تشكيل الحكومة الجديدة".وبين المصدر ان "قاآني، حتى اللحظة متواجد في العاصمة بغداد، وهو مستمر في عقد اجتماعاته، والساعات المقبلة، سوف تشهد عقده اجتماعات مع قوى سياسية خارج الاطار التنسيقي".

أدناه نص التغريدة:

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