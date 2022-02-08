وزير العدل يوقع مذكرة تعاون مع رئيس الجامعة الامريكية في ‏بغداد ‏

2022/02/08 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وقع وزير العدل سالار عبد الستار مذكرة تعاون مع رئيس الجامعة الامريكية في ‏بغداد مايكل ‏مولينكس‏ في ‏مجال التدريب وتبادل الخبرات والرقمنة الحديثة .وذكر بيان لوزارة العدل , ان الوزير استقبل , اليوم الاثنين , ‏في مكتبه الرسمي رئيس الجامعة الامريكية في بغداد الدكتورمايكل ‏مولينكس والوفد المرافق له ، حيث جرى توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الجانبين في ‏مجال التدريب وتبادل الخبرات والرقمنة الحديثة .‏وعبر الوزير خلال اللقاء عن شكره لتوقيع هذه المذكرة المهمة بين الوزارة ‏والجامعة الامريكية ‏لما لها اهمية كبيرة للتعاون مع هذا الصرح العلمي ‏الكبير وسعيه الدائم لتطوير كوادر الوزارة من اجل تحقيق المصلحة العامة.واوعز وزير العدل برفد الجامعة الامريكية ( بجريدة الوقائع ‏العراقية ) ووضعها في مكتبة الجامعة من اجل إستفادة الطلاب من القوانين ‏والانظمة والتعليمات التي تنشر فيها والاطلاع على اعمالها.من جانبه قدم رئيس الجامعة الامريكية في بغداد عن شكره للوزير لإتاحته هذه ‏الفرصة لعرض الأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة عمل الوزارة ، ‏من خلال توقيع مذكرة التعاون لدعم الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها ‏التطويرية, مشيرا الى ان الجامعة تعمل على تأسيس كلية القانون ‏والمختصة بدراسة القانون العربي والانكليزي"./انتهى2

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