انتحار منتسب داخل مركز شرطة جنوب ميسان

2022/02/08 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مصدر امني عن انتحار منتسب في شرطة ميسان داخل مركز شرطة في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة".وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان منتسباً في شرطة ميسان اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بواسطة سلاحه الشخصي داخل مركز الشرطة" مبينا ان " الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي من دون ذكر التفاصيل"./انتهى.

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