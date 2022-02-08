من ديالى.. الفياض يصدر 5 توجيهات هامة حول الامن

2022/02/08 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، بان الفياض اصدر 4 توجيهات هامة حول امن المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة في ديالى مع قادة العمليات في الجيش والشرطة بالاضافة الى محور ديالى في الحشد الشعبي بكل […]

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