الافتقار الى البرامج الانتخابية مظهر الاحزاب العراقية

2022/02/08 | 21:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتقر الاحزاب والتحالفات التي شاركت في انتخابات تشرين المبكرة عام ٢٠٢١ في العراق الى برامج انتخابية واضحة تتعلق بطائفة واسعة من القضايا الداخلية والخارجية؛ التي يعد تحديد الموقف منها وحسمه، عاملا فاعلا في لمس المغزى الحقيقي من ممارسة ديمقراطية سليمة.ان عدم الالتزام بهذا الامر منذ الدورات البرلمانية السابقة وبالتحديد منذ عام ٢٠٠٥ مع اول انتخابات ...

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