حكومة المثنى تطالب بالإسراع في فتح منفذ حدودي مع السعودية

2022/02/08 | 21:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعلم باهمية هذا المنفذ فقد اصرينا على المشاركة بالمباحثات.

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