حين أسسنا نادي الإعلامش

2022/02/08 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين أسسنا نادي الإعلام بيروت – محسن حسين في 5 شباط 1971 افتتح في مبنى وكالة الانباء العراقية (واع) (نادي الاعلام ) كان لسنوات عديدة مكانا يلتقي به الاعلاميون من شتى المؤسسات ومعهم عوائلهم. كنت وما زلت أعتقد أن من الضروري أن تقوم المؤسسات الصحفية بفعاليات اجتماعية لتوطيد العلاقة بين منتسبيها وهذا ما جعل واع […]

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