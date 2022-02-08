2022/02/08 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي لم يندم على ترك الدراسة والإتجاه نحو الغناء: (راح أحتاجك) تنقلني إلى الأضواء والنجومية بغداد ـ ياسر عبد الجليل يعد المطرب بسام مهدي، من المواهب الشابة التي حققت نجاحا ملفتا خلال العقد الأخير، بعد ان حصد الأضواء، بحصول أغانيه على متابعة جماهيرية عالية على مواقع التواصل الاجتماعي ..درس مهدي الموسيقي، وفاز بالمركز الأول […]

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