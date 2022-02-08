2022/02/08 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفن يصنع الإحساس والتعبير – معراج أحمد معراج الندوي الفن هو تعبير الإنسان عن حالته النفسيّة بإبراز عاطفته ومشاعره والتعبير عن ذاته من خلال الأعمال الفنية التصويرية والأدبية، والأعمال الفنيّة الأخرى من الموسيقى والشعر والرسم، تُمثل الاستجابة العاطفيّة للأعمال الفنيّة التي قد لا تكون راقية بذاتها، ولكن بتمثُّلها الأشياء الرائعة أو الأحداث، يمكن أنْ تثير المشاعر […]

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