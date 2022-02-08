"ميركاتو المليار دولار".. كرة القدم تعود إلى زمن "ما قبل كورونا"

2022/02/08 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت سوق الانتقالات الشتوية في يناير إلى المستويات التي كانت عليها قبل وباء "كوفيد-19"، بعدما أنفقت الأندية نحو مليار دولار (900 مليون يورو) خلال هذه الفترة حسب تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء.

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