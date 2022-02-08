2022/02/08 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني أطلقت جامعة ميسان، اليوم الثلاثاء، حملة لدعم الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الإشعاعية، تتضمن إقامة ندوات ونشاطات تخص الموضوع. وقال مدير اعلام جامعة ميسان ليث صبار الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نعمل على تنظيم ندوات توعوية لمنتسبي وتدريسيي وطلبة الجامعة للتعريف بالوسائل العلمية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاث بعد التنسيق مع كليات الهندسة والعلوم والتربية الأساسية و التربية". وأضاف، أن "الجامعة تعمل على انتاج أفلام ومقاطع فيدوية للتوعية والتثقيف ونشرها في المواقع الرسمية للجامعة وتشكيلاتها وعرضها في الندوات المقامة وايضا تصميم بوسترات وفلكسات تثبت في مداخل الجامعة والكليات تشير الى مفاهيم دعم الطاقة وتقليل الانبعاث، بالإضافة إلى حث التدريسيين في جامعة ميسان والمختصين في الطاقة والبيئة والعلوم باعداد دليل ارشادي تثقيفي لنشر المفاهيم العلمية الخاصة بالطاقة المتجددة واليات الحفاظ على البيئة وحث الكوادر التدريسي في جامعة ميسان بتضمين محاضراتهم جزءا لنشر مفاهيم دعم الطاقة واستدامتها". وأشار إلى "دعوة الباحثين الى اجراء بحوث علمية تساهم في دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وتسويقها إعلامياً، والتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة لاستضافة المتخصصين في مجال الطاقة والبيئة واستضافتهم ضمن الندوات المنظمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة ميسان تطلق حملة لتقليل الانبعاثات الإشعاعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة ميسان تطلق حملة لتقليل الانبعاثات الإشعاعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).