المقاومة الفلسطينية تتوعد بالرد على جريمة الاحتلال بنابلس

2022/02/08 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… شارك آلاف الفلسطينيين في تشييع جثامين ثلاثة شهداء من “كتائب شهداء الأقصى”، الذين اغتالتهم عناصر من وحدة “اليمام” الإسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم.وانطلق موكب تشييع الشهداء الثلاثة، أدهم مبروك ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط، من مستشفى رفيديا، اتجاه دوار الشهداء، وسط هتافات طالبت المقاومة بالثأر والرد على جريمة الاغتيال.[…]

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