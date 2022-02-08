توب 5: مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية.. ومنطاد غامض قرب حدود الأردن

2022/02/08 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قتل شرطة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية ثلاثة مسلحين فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية، مرورًا بتداول صور ومقاطع فيديو لظهور منطاد غامض في سماء إربد، إلى تقدم الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، للحصول على جواز سفر "دول الكاريبي"، من أجل "الاستثمار والاستجمام في تلك الدول"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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