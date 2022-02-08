يعمل بنظام ويندوز .. شركة Jio تستعد لإطلاق أرخص حاسب محمول

2022/02/08 | 21:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحصل هذا الحاسب على شرائح موديم .

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