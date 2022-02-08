2022/02/08 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدهلكي يكشف عن جهود لإحياء مشروع مجاري غرب بعقوبة من القرض الصيني ديالى ــ سلام الشمري كشف النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، عن (جهود استثنائية يتم العمل بشكل شخصي من خلالها بغية استحصال الموافقات القانونية من الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحويل مشروع مجاري غرب بعقوبة “الكاطون ” من تخصيصات وزارة الإسكان والبلديات الى القرض […]

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