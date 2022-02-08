2022/02/08 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضباط متقاعدون: أنقذوا اللواء سوريان توفيق حسين الجرحى العسكريون يطالبون الإرتقاء بواقعهم بغداد – الزمان طالب الجرحى العسكريون المنسوبين الى وزارة الدفاع ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعي لتفعيل جميع فقرات قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة الاجتماعية الخاصة، واكدوا في مقابلة مع الوزير عادل الركابي ان من شأن ذلك ان يؤدي الى الارتقاء بواقعهم المعيشي […]

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