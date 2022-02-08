2022/02/08 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء الوطن إرادة وقرار وإدارة – علي الشكري المتتبع لتجارب بناء الدول ، يجدها إرادة شعب تجسدت في اختيار قادة يمتلكون العزيمة ، ولديهم القدرة على اتخاذ القرار ، فالشعب مصنع الحكام ، والحكام صنّاع مدنيات ، وبناة أوطان .وبالقطع أن تلازم حتمي لا ينهض بين بناء البلدان وغناها ، وتخلفها وشح مواردها ، […]

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