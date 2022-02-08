بمجرد النوم.. هكذا يمكن أن ينقص وزنك

2022/02/08 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت تجربة سريرية حديثة، أجريت على البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، أن الحصول على ساعة أو أكثر من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد على خفض السعرات الحرارية، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".

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