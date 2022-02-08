زيادة جديدة لأسعار الوقود في تركيا رغم الطقس السيئ

2022/02/08 | 22:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعتزم السلطات التركية، رفع أسعار البنزين، خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط زيادة غير مسبوقة في التضخم وأجواء الطقس السيئ.جاء ذلك بحسب بيان صادر، الثلاثاء، عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، ونقله الموقع الإلكتروني لمحطة “تي آر تي خبر” الحكومية.وبعد الزيادة المرتقبة سيرتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول من […]

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