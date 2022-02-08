مقتل 'بنغلاديشي' باطلاق نار وسط بغداد

2022/02/08 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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مقتل "بنغلاديشي" باطلاق نار استهدف معرض للسيارات وسط بغداد

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