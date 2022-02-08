2022/02/08 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي محمد البياتي، الثلاثاء، ان السنة والكرد يؤمنون بان اي حكومة بدون الاطار لن تدوم اشهر.وقال البياتي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي بمكوناته السياسية يضم قوى مهمة وفعالة في المشهد العراقي ولايمكن ان يكون هناك دولة بدون الاطار مؤكدا ضرورة ان يحصل توافق بينه وبين التيار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السنة والاكراد يدركون ذلك … البياتي: اي حكومة بدون الاطار لن تدوم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السنة والاكراد يدركون ذلك … البياتي: اي حكومة بدون الاطار لن تدوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).