الإعلان عن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار.. هؤلاء هم المرشحون الأوفر حظاً

2022/02/08 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الإعلان، الثلاثاء، عن القائمة النهائية لترشيحات حفل جوائز الأوسكار الـ ٩٤، الذي سيقام في هوليوود في 27 مارس/ آذار 2022.

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