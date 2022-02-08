قتلى بانفجار استهدف خليجيين في العراق (صور)

2022/02/08 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "روسيا اليوم"اليوم

الثلاثاء، عن مقتل 3 جنود عراقيين ومدني

في جزيرة راوة بغرب محافظة الأنبار.

وذكرت الوكالة أن هؤلاء الجنود

العراقيين كانوا برفقة صيادين من دولة

الكويت.

وأضافت أن عبوة ناس

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