2022/02/08 | 22:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TxHQW1QROVY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - #سلاح_السياسة… ميسان تقتلها نيران الثأر بقوارب المخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - #سلاح_السياسة… ميسان تقتلها نيران الثأر بقوارب المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).