الصالحي: المحافظات الجنوبية تعاني وعلى الكتل الشيعية التوحد لخدمتها

2022/02/08 | 22:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، الثلاثاء، ان على الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية الاتفاق من اجل مراعاة الواقع الخدمي والمعيشي الذي تمر به المحافظات الجنوبية.قال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان”الاطار الشيعي لا يتخلى عن اي طرف من أطراف المكون في تشكيلة الحكومة المقبلة”، مبينًا ان “اتفاق الكتل السياسية الشيعية ضرورة […]

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