قبل الاتفاق على تمريرها.. ما الذي يضمن بقاء حكومة بغداد أربع سنوات بمهامها - عاجل

2022/02/08 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصحدد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الثلاثاء، شرطاً واحداً يضمن بقاء الحكومة المقبلة لأربع سنوات وعدم انهيارها قبل إكمال دورتها.وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "بقاء الحكومة المقبلة يعتمد بشكل الحكومة ونوعية المعارضة فإن كانت الحكومة توافقية تضم التيار والإطار والسنة والأكراد فإنها سوف تمضي قدماً وتصل لمدة اربع سنوات قادمة، الا في حالة ظهور احتجاجات شعبية جديدة".وأضاف، أنه "اذا كانت الحكومة منقوصة التوافق بانسحاب الإطار او التيار اضافة الى وجود معارضة من 40 نائبا في البرلمان فإنها لن تصمد لمدة 4 سنوات وستزاح بإقرب توقيت".

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