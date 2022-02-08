المرور تصدر بيانا حول مصرع أحد منتسبيها اثناء الواجب

2022/02/08 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

نعت مديرية المرور العامة احد منتسبها مفوض المرور ظافر عبد العالي عبد الهلالي المنسوب الى مديرية مرور النجف الأشرف /قاطع مرور البلدة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهلالي راح ضحية حادث مروري مؤسف اثناء تأدية الواجب المقدس حيث فارق منسوبنا الحياة اثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة تسير بسرعة عالية اثناء تنظيمه لحركة السير".

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