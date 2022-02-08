وزير الزراعة : المعوقات التي تعرض لها العراق على مستوى المياه و المشكلات التي اصابت القطاع الزراعي من الملفات التي يناقشها مؤتمر الفاو

2022/02/08 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي ان المعوقات التي تعرض لها العراق على مستوى المياه و المشكلات التي اصابت القطاع الزراعي بسبب الإرهاب ودعم الاهوار من الملفات التي يناقشهامؤتمر الفاو.واكد الوزير خلال ترؤسه الجلسة الحوارية للمؤتمر الاقليمي للفاور , ، اليوم الاثنين، ضرورة تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز العمل المشترك للوصول إلى الإكتفاء الذاتي والتنمية الزراعية المستدامة مبينا إن المؤتمر سيكون انعطافة كبيرة على صعيد دعم العراق وواقعه الزراعي الدولي من خلال ابرام الاتفاقات المتعلقة بتحسين سبل العيش وتوفير الغذاء وتأهيل البنى التحتية للمشاريع الزراعية، فضلا عن دعم المجتمعات الريفية والمرأة العاملة في المجالات الزراعية، والصناعات التحويلية وبشقيها النباتي والحيواني، اضافة الى التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي وإيجاد فرص استثمارية وتسويقية فعالة للسنوات المقبلة.وأوضح الخفاجي حسب بيان لوزارة الزراعة، أن المعوقات التي تعرض لها العراق على مستوى المياه، وبعض المشكلات التي اصابت القطاع الزراعي بسبب الإرهاب، ودعم الاهوار والمناطق الجافة، فضلا عن إيجاد صيغ انتاجية وتسَيوقية متطورة، تعد من الملفات المهمة التي يتم مناقشتها خلال المؤتمر فضلا عن الاطلاع على الخبرات الزراعية العالمية وتوظيفها لصالح الزراعة العراقية لتكون عاملا حيويا وناضجا تجاه النهوض بالقطاع الزراعي، وتشغيل الايدي العاملة وإيقاف الهجرة المعاكسة، حيث يعد المؤتمر حدثا تاريخيا سيما خلال هذه المراحل التي يعيشها العراق نحو الانفتاح على العالم المتطور زراعيا وتغذويا"./انتهى2

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