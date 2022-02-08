قائد شرطة ديالى يؤكد جهوزية القوات الامنية لتامين المناطق الزراعية في ناحية العبارة

2022/02/08 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اكد قائد شرطة ديالى جهوزية القوات الامنية لتامين المناطق الزراعية في ناحية العبارةوقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قائد عمليات ديالى وقائد شرطتها تفقدا قاطع ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة للوقوف على جاهزية القوات المكلفة بتامين المناطق الزراعية وتقييم الوضع الامني بهدف تكثيف الجهد الامني والاستخباري وملاحقة فلول داعش الارهابي .واكد قائد الشرطة اهمية التحصين الامني للنقاط وابراج المراقبة واليقظة وعدم الغفلة والاهتمام بتادية الواجبات الامنية لمنع خلايا داعش من تنفيذ مخططاتها لاستهداف الاستقرار الامني في المنطقة ./انتهى

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