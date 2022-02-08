بالميراس يثأر من الأهلي المصري.. ويكرس

2022/02/08 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرس بالميراس عقدة الأهلي المصري أمام الأندية البرازيلية، وبلغ نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة، في ثاني مشاركة له في البطولة بحلتها الجديدة التي انطلقت عام 2000، وذلك بفوزه على بطل القارة الأفريقية 2-صفر، الثلاثاء، في نصف النهائي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

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